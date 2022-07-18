За год журналист Петр Маняхин, объявленный «иноагентом», отправил в Минюст 177 листов отчетов. Теперь они выставлены на продажу в виде NFT

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Журналиста Петра Маняхина из Новосибирска 15 июля 2021 года объявили «иностранным агентом». По российским законам, «иноагенты» должны регулярно отправлять отчеты в Минюст. За год Маняхин подготовил 177 листов таких отчетов. Отчеты выставлены на продажу в виде на платформе OpenSea.

«NFT показывает, как выглядит год жизни неблагонадежного россиянина в этой бюрократической каше. Половина денег от продажи пойдет на хорошие дела», — говорится в описании к лоту.

Отчеты «иноагента» оценены в 1 эфир (Etherium). По курсу на момент написания новости это около 1487 долларов. «Но можно предлагать цену, если вы не криптомиллионер!» — написал журналист в твиттере.

Помимо отчетов на торги также выставлены три нарисованных нейросетью варианта плашки «иноагентов», которой получившие такой статус обязаны помечать свои публикации.

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