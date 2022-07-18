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Дочерняя компания Сбербанка «Сберинтертейнмент» готовит к запуску две новые соцсети, узнали «Ведомости».

Одна из них, получившая название Chipz, задумана как аналог TikTok с вертикальными видео. В сервисе доступны разные шаблоны (чипы), в которых можно использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу. Также есть чип «Сбермегамаркет», через который можно будет рекламировать и продавать товары. Официальный запуск Chipz запланирован на сентябрь, сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложения.

Вторая сеть — «Панч» тоже визуально похожа на TikTok, но позиционируется как «мобильная студия» для создания и продвижения музыки. В приложении пользователи смогут использовать готовые биты, аудиоэффекты и нейросеть, которая будет генерировать тексты песен на основе нескольких слов. Приложение тестируется с марта, официальный релиз назначен на конец июля.

В ноябре 2021 года холдинг «Газпром-медиа» запустил собственный аналог TikTok — сервис коротких видео Yappy. Как утверждали в компании в июне 2022 года, ежемесячная аудитория приложения Yappy составляет четыре миллиона пользователей.