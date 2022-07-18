Российский суд оштрафовал Google на 21,7 миллиарда рублей за неудаление информации о войне в Украине

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Компанию Google признали виновной в повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, и назначили оборотный штраф в размере 21 миллиарда 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей.

Такое решение, сообщает «Интерфакс», вынес мировой судья Таганского района Москвы, рассмотрев протокол об административном нарушении, составленный на Google.

Штраф в размере 10% от годовой выручки компании в РФ назначен Google за неудаление с видеохостинга YouTube материалов, содержащих «недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине, дискредитирующих Вооруженные Силы РФ, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкций по изготовлению взрывчатых веществ».

Также, заявил Роскомнадзор, не были удалены размещенные на ютьюбе призывы к участию в несанкционированных акциях, в том числе адресованные несовершеннолетним.

«Материалы, которые приведены в протоколе — малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остается более 7 тысяч противоправных материалов», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

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Ранее компания Google, по подсчетам Роскомнадзор, была оштрафована на общую сумму 68 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. В декабре 2021 года на компанию был наложен оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение ограничения доступа к противоправной информации. Штраф был взыскан Федеральной службой судебных приставов, заявили в Роскомнадзоре.

В середине июня компания ООО «Гугл» — российское юридическое лицо Google — подала заявление о собственном банкротстве. Арест банковского счета юрлица в РФ «сделал невозможным функционирование российского офиса», заявили в компании.