Проректор Российской таможенной академии, обвиняемый в продаже наркотиков, покончил с собой в СИЗО

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Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по обвинению в продаже наркотиков, покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Как пишет Shot, рядом с телом нашли одноразовое бритвенное лезвие. Керефов оставил предсмертную записку, где раскаивался в содеянном.

В связи со смертью обвиняемого в СИЗО СК возбудил дело о халатности.

Керефова задержали 5 июля. По версии следствия, он торговал наркотиками с 2020 года, а в частном доме у него была своя нарколаборатория. В ходе обысков по уголовному делу было изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, а также деньги на суммы семь миллионов рублей и 31 тысяча долларов США.

Российская таможенная академия входит в структуру Федеральной таможенной службы России. Она готовит специалистов для таможенных органов РФ и некоторых других стран бывшего СССР.