Бывшего топ-менеджера Центробанка обвинили в похищении трех человек. Он объявлен в международный розыск

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Следственные органы объявили бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова в международный розыск по обвинению в похищении трех человек и вымогательстве. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным следствия, в 2020 году Рубинов хотел присвоить часть денег, выведенных из якутского банка «Таатта» незадолго до его банкротства. Для этого он организовал преступную группу, которая похитила предпринимателя, выкупившего у банка долги по кредитам на сумму 2,5 миллиарда рублей, а также его жену и двухлетнего ребенка. Дело самих исполнителей преступления сейчас рассматривается судом.

Рубинова, пишет «Коммерсант», после увольнения из ЦБ связывали с руководством целого ряда банков, из которых незадолго до отзыва лицензий выводились миллиарды рублей. При этом лишь в 2020 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве по одному эпизоду хищения средств одного из банков; по другим эпизодам его не пытались даже допросить.

Сам Рубинов уже несколько лет находится в Израиле, гражданином которого он является, и занимается там развитием IT-проектов. Стоимость принадлежащей ему доли компании «CyTek» оценивается Forbes Israel в 230 миллионов долларов.

Рубинов работал в Центробанке до 2011 года. Там он занимал должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора.