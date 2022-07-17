В Греции разбился украинский грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 12 тонн «опасных материалов»

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Грузовой самолет Ан-12 украинской авиакомпании «Меридиан» вечером 16 июля потерпел крушение недалеко от города Кавала на севере Греции, сообщает Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию. Незадолго до крушения пилот сообщил местным авиадиспетчерам, что у одного из двигателей возникли проблемы, и запросил экстренную посадку. Перед падением самолета местные жители видели огненный шар в небе. Воздушное судно разбилось в 40 километрах от аэродрома, сообщили в управлении гражданской авиации Греции.

ΕΡΤ Α.Ε.

Как сообщает газета «Катимерини», по словам источников, на борту находились восемь членов экипажа. В МИД Украины и авиакомпании «Меридиан» сказали, что экипаж состоял из восьми граждан Украины. По данным СМИ, самолет перевозил 12 тонн «опасных материалов», предположительно, взрывчатых веществ. В Минобороны Сербии заявили, что самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии, а все находившиеся на борту погибли.

По свидетельству очевидцев, после крушения они слышали взрывы в течение двух часов. Жителей ближайших к месту крушения населенных пунктов призвали всю ночь держать окна в домах закрытыми, не выходить на улицу и носить маски. Власти не знают, находились ли на самолете опасные химические вещества. Пожарная служба оцепила район крушения.