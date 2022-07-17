«Троицу» Андрея Рублева впервые за 100 лет привезли в Троице-Сергиеву лавру. Искусствоведы предупредили, что икона может разрушиться

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В ночь на 17 июля знаменитую икону «Троица», написанную Андреем Рублевым в XV веке, временно перевезли из Третьяковской галереи в Москве в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.

Как сообщают власти Сергиево-Посадского городского округа, 17 и 18 июля икону можно увидеть в Троицком соборе в дни празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает «Интерфакс», икону «Троица» привезли в лавру впервые после революции 1917 года. С 1929 года икона находилась в коллекции Третьяковской галереи, а в 1941 году ее впервые вывезли из музея во время эвакуации. Начиная с 1997 года, икону ежегодно на День Святой Троицы переносят из музея в храм Святителя Николая в Толмачах (домовая церковь при Третьяковке).

«Интерфакс» отмечает, что в Третьяковской галерее выступали против того, чтобы вывезти самое знаменитое произведение Андрея Рублева из стен музея. Официально в галерее, комментируя случившееся, сообщили РИА Новости, что икона находится в специальной капсуле с необходимым температурным режимом. В министерстве культуры РФ рассказали, что икону перевезли «в специально изготовленной климатической витрине», пишет «Интерфакс».

Возможный перенос «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру активно обсуждают с 2008 года. Тогда многие российские искусствоведы выступили против переноса, заявив, что среда лавры «практически смертельна» для иконы и она может необратимо разрушиться, если не соблюдать условия хранения (температура 18–20 градусов, влажность 50–55%).

Сейчас искусствоведы вновь выступили против переноса иконы в лавру. Так, 15 июля искусствовед Ксения Коробейникова заявила, что «есть риск потерять самый знаменитый памятник русского искусства, который с трудом дошел до нас». «Сберечь икону можно, только не трогая ее и сохраняя температуру и влажность», — сказала она.