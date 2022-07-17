Россия пригрозила швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung уголовным делом из-за карикатуры на Путина «с отсылками к клоунаде и ЛГБТ-сообществу»

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Посольство России в Швейцарии направило письмо руководству швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung из-за статьи, в которой опубликовали карикатуру на президента России Владимира Путина.

на сайте издания вышел материал о мемах военного времени. Автор Марит Лангшвагер опубликовала несколько изображений, которые первоначально появились в соцсетях. На одной картинке Владимир Путин изображен с клоунским носом и радужной раскраской на лице, на другой президент Украины Владимир Зеленский представлен в образе Капитана Америки.

В российском посольстве заявили, что статью сопроводили «находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и „военным преступникам“». В посольстве также возмутились тем, что Владимир Зеленский в статье «изображен в виде могущественного ».

Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, «ни к селу — ни к городу»).

В посольстве заявили, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы в связи с этой и «возможными будущими публикациями клеветнического и оскорбительного характера». Российские дипломаты считают, что действия журналистов нарушают статью Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство, а также статью о клевете.

В газете Neue Zurcher Zeitung это пока не комментировали.

В марте 2017 года министерство юстиции России внесло в федеральный список экстремистских материалов картинку, на которой Владимир Путин изображен с накрашенными глазами и губами, посчитав, что изображение «служит намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ».

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