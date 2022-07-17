«Медиазона»: в России заканчиваются вакцины, необходимые для вывоза домашних животных за границу

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В России из-за санкций возник дефицит ветеринарных препаратов, необходимых для выезда с домашним животным за границу, сообщает .

В крупных сетевых зоомагазинах «Бетховен» и «4 лапы» из продажи пропали сертифицированные за рубежом вакцины от бешенства под брендами Nobivac, Eurican, Feligen и Purevax. Эти препараты нужны, чтобы оформить ветеринарный паспорт международного образца. Вакцины, которые выпускают в России, для этого не подходят.

Владелица небольшой московской ветеринарной клиники на условиях анонимности рассказала изданию, что в Москве «наблюдается острый дефицит импортных кошачьих и собачьих вакцин». При этом в нескольких ветеринарных клиниках сообщили, что привить животных международной вакциной от бешенства еще можно.

Организатор Ассоциации ветеринарных клиник Ирина Чувакина сказала, что из-за дефицита иностранных вакцин вырос спрос на российские препараты, которых также стало не хватать.

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