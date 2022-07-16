В Ростовской области убиты четыре человека, в том числе ребенок. Подозреваемый задержан

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области, сообщает Следственный комитет по региону.

Задержанный — 36-летний местный житель. Ранее СМИ сообщали, что по подозрению в совершении преступления разыскивается знакомый убитых Денис Машонский.

15 июля в одной из квартир Новошахтинска нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Среди них был ребенок. Еще одного ребенка доставили в больницу. По словам источника «Интерфакса», пострадавшая девочка находится в реанимации.

Все погибшие были членами одной семьи, писал телеграм-канал Shot. По данным РИА Новости, погибшими оказались мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Причиной убийства, по версии следователей, могла стать измена в неблагополучной семье, сообщал Mash.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а также о покушении на убийство малолетнего. В ближайшее время задержанного допросят следователи.