В Испании и Португалии из-за 40-градусной жары погибли около 600 человек

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В Испании из-за жары, которая держится почти неделю, умерли 360 человек, сообщает Reuters, ссылаясь на данные государственного Института здоровья имени Карлоса III.

В Испании температура воздуха достигала 45,7 градуса. В соседней Португалии в течение нескольких дней температура достигала 40 градусов. Португальский Минздрав сообщил, что с 7 по 13 июля из-за аномальной жары умерли 238 человек, большинство из них — пожилые люди.

В Португалии, Испании, а также во Франции возникли лесные пожары, из-за чего тысячи людей вынужденно покинули свои дома. В испанской провинции Малага эвакуировали больше трех тысяч человек. Во Франции эвакуировали 12 200 человек из региона Жиронда, где за сутки площадь лесных пожаров выросла на четверть — до 10 тысяч гектаров.

В Великобритании 15 июля впервые объявили максимальный — красный — уровень угрозы для жителей из-за прогнозируемой жары. По прогнозу синоптиков, 18 и 19 июля в районе, в который входят Лондон, Манчестер и Йорк, температура повысится до 40 градусов, сообщает BBC News.

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