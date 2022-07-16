На Кубани разбился самолет Ан-2. Погибли два человека

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Самолет Ан-2 упал в Краснодарском крае, задев линии электропередач. Об этом, сообщает РИА Новости, заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Самолет упал при посадке в районе станицы Прочноокопской Новокубанского района вечером 15 июля. Как сообщили в МЧС по региону, возгорания после падения не произошло. По данным следствия, пилот и пассажир Ан-2 погибли от полученных травм.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ). Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривается ошибка пилотирования.

В России часто падают самолеты Кажется, в России постоянно падают самолеты и вертолеты. Посудите сами