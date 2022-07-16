На Камчатке пропал частный вертолет. Им управлял российский биатлонист Игорь Малиновский

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На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Robinson RA-07350, на борту которого, по предварительным данным, находились три человека, сообщили ТАСС в МЧС России.

По данным источника ТАСС в авиаслужбах, за штурвалом пропавшего вертолета находился 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский. В разговоре с РИА Новости это подтвердил знакомый спортсмена: «Игорь там. Не позвонил, насколько я знаю. У него спутниковый телефон с собой был».

По данным спасателей, вертолет летел по маршруту «кальдера вулкана Узон — село Мильково», в установленное время он не приземлился и не вышел на связь. В авиаслужбах считают, что вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку. Поиски вертолета начнутся утром, к ним привлекут самолет Ан-26 Росавиации.

Игорь Малиновский — пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров. В марте 2017 года он дебютировал в Кубке мира, но, как отмечает «Чемпионат», лучшим его результатом стало 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году. В 2021 году спортсмен объявил о завершении карьеры.