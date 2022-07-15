В Южной Корее начали принимать карты «Мир» для безналичной оплаты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Карты «Мир» начали принимать для оплаты покупок в Южной Корее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на саму платежную систему.

Как пояснили представители «Мира», теперь в Южной Корее российской картой можно оплатить покупки «в некоторых устройствах платежной системы BC Card».

При этом снимать наличные с карт «Мир» в Южной Корее пока нельзя.

Южная Корея стала третьей страной не из бывшего СССР, где принимается «Мир» (первые две — Вьетнам и Турция). Также картой можно расплатиться в Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Возможность приема карт «Мир» также рассматривают власти Египта, Венесуэлы и Кубы.