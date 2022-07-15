В Шереметьево грузчик украл 21 миллион рублей из багажа двух пассажиров, летевших в Бишкек. Деньги он спрятал под футболкой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Шереметьево грузчик украл 21 миллион рублей из багажа пассажиров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, в ходе погрузки багажа мужчина вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва — Бишкек. Из одного из них он вытащил 10 миллионов рублей, из другого — 11 миллионов. Деньги он спрятал под футболкой.

Грузчика задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — при этом о его возможных сообщниках ничего не сообщается.

10 июля в Шереметьево стюардесса «Аэрофлота» украла у пассажира 6,5 тысячи долларов из ручной клади. Мужчина, прилетевший из Антальи, забыл в салоне сумку, где было около девяти тысяч долларов наличными. Бортпроводница нашла ее и передала на склад забытых вещей, но по дороге забрала большую часть денег себе. Ее вычислили по камерам наблюдения.