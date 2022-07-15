Умер бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

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В Москве умер бывший футболист и тренер Георгий Ярцев.

Ярцеву было 74 года. Причины его смерти не уточняются. По данным РЕН ТВ, Ярцев потерял сознание у себя дома, и вызванная его родственником скорая помощь констатировала его смерть.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Во время карьеры игрока Ярцев был нападающим. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1978 года, а в 1979 году стал чемпионом вместе со «Спартаком».