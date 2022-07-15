Собственника кузбасской шахты «Листвяжная», где в 2021 году погиб 51 человек, освободили из СИЗО

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В Кемерово отпустили из СИЗО под подписку о невыезде президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева. Его задержали в декабре 2021 года по делу об аварии на шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек. Об этом сообщают ТАСС, «Коммерсант» и «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Источник ТАСС рассказал, что решение об изменении меры пресечения приняло следствие — центральный аппарат СК.

По версии следствия, Федяев знал о нарушениях требований правил промышленной безопасности на шахте. Его обвинили по уголовной статье о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшей тяжкие последствия. Максимальный срок по ней составляет 10 лет лишения свободы.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей находились 258 человек. Погибли 46 горняков и пять спасателей.

Помимо президента холдинга по делу об аварии на «Листвяжной» были арестованы гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов, главный инженер шахты Анатолий Лобанов, директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка шахты Сергей Герасименок и государственные инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Подробнее про аварию на шахте

Из-за взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли больше 50 человек. Один человек, считавшийся погибшим, сам вышел к спасателям Это крупнейшая авария на российской шахте с 2010 года

Подробнее про аварию на шахте

Из-за взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли больше 50 человек. Один человек, считавшийся погибшим, сам вышел к спасателям Это крупнейшая авария на российской шахте с 2010 года