В Польше нашли массовые захоронения времен Второй мировой войны

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Институт национальной памяти Польши обнаружил два массовых захоронения времен Второй мировой войны.

Как заявил на пресс-конференции глава организации Кароль Навроцкий, захоронения нашли в лесу недалеко от бывшего концентрационного лагеря «Дзялдово» (другое название «Зольдау») к северу от Варшавы.

Специалисты заявили, что в братских могилах находятся останки не менее восьми тысяч человек. Эксперты делают такой вывод на основании того, что всего обнаружено более 17 тонн пепла.

Сотрудники института уверены, что в ближайших лесах могут быть найдены и другие братские могилы.

Концлагерь «Дзядлово» был построен в 1939 году и использовался на протяжении всей нацистской оккупации. Считается, что там было убито до 30 тысяч человек. Институт национальной памяти начал расследование деятельности концлагеря в 2019 году с целью установить точное число погибших там людей. Поиск захоронений осложнялся тем, что весной 1944 года нацисты выкопали останки погибших и сожгли их, чтобы скрыть следы массовых убийств.