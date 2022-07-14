Пророссийские временные власти Запорожской области анонсировали референдум о вхождении в состав России в первой декаде сентября

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В Запорожской области «в начале осени» пройдет референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил Владимир Балицкий, глава временной администрации, которая управляет территориями, находящимися под российским контролем.

Обновлено. Позже Балицкий уточнил, что речь идет о первой декаде сентября.

В конце июня о начале подготовки к референдуму заявили во временной пророссийской администрации Херсонской области. Точную дату голосования там не назвали. Херсонская область, в отличие от Запорожской, практически полностью контролируется российскими войсками.

«Медуза» ранее писала, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей планируется объединить в один федеральный округ в составе России. По информации источников «Медузы», создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт.

Также «Медуза» писала, что референдумы могут пройти в единый день голосования. В этом году он будет 11 сентября. По данным источников, в этот же день может состояться референдум в Южной Осетии.

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