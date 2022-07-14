Латвия запретила поставки российского газа с 2023 года

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Сейм Латвии принял в третьем чтении поправки к закону «Об энергетике», вводящие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Документ также предусматривает создание в стране стратегических запасов газа. Они должны накапливаться в Инчукалнском подземном газохранилище не позднее 31 августа каждого года с тем, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего года.

Правительство Латвии инициировало отказ от российского газа в ответ на вторжение России в Украину.

С 1 апреля власти России потребовали, чтобы «недружественные страны», к которым российские власти относят в том числе все государства Евросоюза, осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях, иначе экспорт газа будет прекращен. Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды уже отказались от этих условий Москвы.

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