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Московский музей современного искусства (ММОМА) объявил 13 июля, что отменил выставку «Тонкие граждане», которая должна была открыться в этот день.

В заявлении, опубликованном на сайте музея, сказано, что выставку, посвященную «темам неравнодушия и объединения», последние два года готовили студенты магистерской программы музея современного искусства «Гараж» и Высшей школы экономики.

В музее рассказали, что «проект не подразумевал политического контекста», но во время подготовки выставки «в первоначальную концепцию были внесены изменения». «В результате в проект оказались привнесены смыслы и заявления с политическим подтекстом, который ММОМА, как государственное учреждение, не считает допустимым транслировать на своей площадке», — говорится в заявлении.

В музее подчеркнули, что решение завершить проект приняли организаторы и участники выставки. Искусствовед Ксения Коробейникова в то же время утверждает, что выставку закрыли якобы после звонка из департамента культуры Москвы. На входе в музей в то же время появилось объявление, что выставка «временно закрыта по техническим причинам».

Еще до официального открытия экспозиции многие участники отказались выставлять свои работы в ММОМА. Судя по фотографиям из музея, которые 12 июля, за день до выставки, появились в телеграме «Антиглянец», художники оставили вместо своих работ записки. Так, художник Агиль Абдуллаев написал: «Мне жаль, что мои работы не могут быть вам здесь представлены по причине, которую я даже не могу назвать». В нескольких записках сказано, что «художник отказался от участия в выставке». По данным проекта «Осторожно, новости», в «музейных кругах» говорят о том, что художники отказались выставлять свои работы в государственном музее во время войны.