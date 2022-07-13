«Я покину список самых богатых людей мира». Билл Гейтс объявил о намерении отдать почти все свое состояние на благотворительность

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Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что отдаст почти все свое состояние благотворительному фонду, который он основал вместе со своей уже бывшей женой Мелиндой.

«Я планирую отдать практически все свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз и, в конечном итоге, покину список самых богатых людей мира», — написал Гейтс в твиттере.

За последние несколько лет, написал основатель Microsoft, мир пережил несколько ужасных потрясений, в том числе пандемию коронавируса и войну в Украине, которые «повергли многих людей в уныние и заставили задуматься, суждено ли миру стать еще хуже».

«Но я по-прежнему настроен оптимистично», — признался Гейтс, добавив, что, по его мнению, «можно смягчить ущерб и вернуться к прогрессу, которого добивался мир».

В 2000 году, напомнил Гейтс, они с женой основали фонд, который ежегодно направлял на благотворительные цели по 6 миллиардов долларов. Однако «великие кризисы нашего времени требуют от всех нас большего», написал Гейтс, добавив, что теперь фонд будет перечислять по 9 миллиардов долларов ежегодно. Для этого, заявил основатель Microsoft, он передал фонду 20 миллиардов долларов.

Я обязан возвращать свои ресурсы обществу способами, которые оказывают наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни. И я надеюсь, что другие люди, занимающие очень богатые и привилегированные должности, тоже сделают шаг вперед в этот момент.

Хотя фонд и носит имена Билла и Мелинды Гейтс, подчеркнул основатель Microsoft, половину его средств предоставил инвестор Уоррен Баффет. «Я никогда не смогу адекватно выразить, как сильно я ценю его дружбу и руководство», — написал Гейтс.

Bloomberg оценивает состояние Гейтса в 114 миллиардов долларов и считает его четвертым в мире по размеру состояния. В рейтинге богатейших бизнесменов мира, который Forbes обновляет в режиме реального времени, состояние Гейтса вечером 13 июля оценивалось в 122,1 миллиарда долларов, он также занимал четвертое место.