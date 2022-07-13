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У суда, где избирают меру пресечения Илье Яшину, начались задержания

Источник: Медиазона

Около здания Басманного суда, где пройдет заседание по избранию меры пресечения Илье Яшину, начались задержания. Об этом сообщает «Медиазона».

К моменту публикации новости известно о задержаниях двух или трех человек. «Сота» пишет, что среди задержанных — член партии «Яблоко» Николай Кавказский. Также задержали прохожего со скейтбордом, пишет «ОВД-Инфо».

Корреспондент «Медиазоны» передает, что задержанные не выкрикивали лозунгов и не держали в руках плакаты, за что их задержали, неизвестно.

Против Ильи Яшина возбуждено уголовное дело о распространении якобы «заведомо ложной информации» о действиях российской армии из-за высказываний о войне в Украине. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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