У суда, где избирают меру пресечения Илье Яшину, начались задержания

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Около здания Басманного суда, где пройдет заседание по избранию меры пресечения Илье Яшину, начались задержания. Об этом сообщает .

К моменту публикации новости известно о задержаниях двух или трех человек. «Сота» пишет, что среди задержанных — член партии «Яблоко» Николай Кавказский. Также задержали прохожего со скейтбордом, пишет .

Корреспондент «Медиазоны» передает, что задержанные не выкрикивали лозунгов и не держали в руках плакаты, за что их задержали, неизвестно.

Против Ильи Яшина возбуждено уголовное дело о распространении якобы «заведомо ложной информации» о действиях российской армии из-за высказываний о войне в Украине. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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