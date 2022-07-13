Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его все-таки купить компанию

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Компания Twitter подала в суд на бизнесмена Илона Маска из-за его решения отказаться от покупки соцсети, пишет Reuters.

Представители Twitter хотят, чтобы суд обязал главу Tesla и SpaceX довести сделку до конца.

Истцы обвиняют Маска в том, что он, несмотря на заключенное соглашение, «очевидно, считает себя в праве передумать, разгромить компанию, нарушить ход ее работы, уничтожить ее биржевую стоимость и уйти».

Из иска стало известно, пишет Reuters, что с момента объявления о сделке в компании «на подъеме» число увольнений.

В Twitter также заявили, что не предоставили Маску больше данных о спам-аккаунтах из опасений, что он откажется от сделки и займется созданием конкурирующей платформы.

Илон Маск отказался от сделки в начале июля под предлогом, что Twitter не предоставил ему данные для независимой оценки количества ботов и спам-аккаунтов в соцсети (это важно для понимания рекламной аудитории). В Twitter говорили, что Маск получил доступ к большому массиву данных, однако не к персональным данным, которые нужны для определения реальности аккаунтов.

Маск объявил о планах купить Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию) в апреле. Он заявил, что хочет реализовать потенциал платформы для выражения свободы слова. При этом к представлениям Маска о свободе слова возникли вопросы.