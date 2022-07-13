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Папа римский первые в истории римско-католической церкви назначил трех женщин в департамент по делам епископов

Источник: Reuters

Папа римский Франциск назначил трех женщин членами ранее полностью мужского комитета Ватикана, который помогает выбирать епископов. Об этом сообщает Reuters.

В совет вошли монахиня и генеральный секретарь правительства Ватикана Раффаэлла Петрини, монахиня и бывшая настоятельница ордена Дочерей Марии помощницы христиан Ивонн Ренгот, а также мирянка и президент Всемирного союза женских католических организаций Мария Лиа Дзервино. Помимо них в комитет вошли 11 кардиналов, епископов и священников.

Всего в Дикастерии по делам епископов состоят 25-30 человек. Их число колеблется в зависимости от истечения срока назначения, который составляет пять лет. На данный момент в совете состоят более 34 человек.

Несколькими днями ранее, рассказывая о планах назначить новых членов Дикастерии по делам епископов, папа Франциск сказал, что хочет предоставить женщинам более высокие и значимые должности в руководстве Римско-католической церкви.

19 марта 2022 года была обнародована 250-страничная апостольская конституция о Римской Курии и ее служении Церкви и миру, которая заменила конституцию папы Иоанна Павла II, изданную в 1988 году. Новая конституция вступила в силу 5 июня. Это глубокая реформа институтов католической церкви, в частности, теперь все крещенные католики, включая женщин, могут занимать высшие должности большинства департаментов Ватикана.

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