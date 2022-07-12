Власти Москвы вновь рекомендовали жителям носить маски в закрытых общественных помещениях
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве на фоне подъема заболеваемости COVID-19 рекомендовал жителям города использовать защитные маски в закрытых общественных помещениях.
Как сообщил городской департамент здравоохранения, за минувшую неделю в Москве выявили на 57% случаев заболевания больше, чем за неделю до этого. При этом, по данным властей, в Москве самый низкий уровень заболеваемости за всю историю пандемии, и «на сегодня остается ниже, чем в Европе».
В департаменте здравоохранения связали рост числа заболевших с распространением субвариантов штамма «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Эти субварианты доминируют в общей структуре заболеваемости в Москве.
Власти Москвы призвали жителей, в том числе пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.
По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу на 11:00 12 июля, за минувшие сутки в России выявили 3002 случая заболевания COVID-19. Этот показатель остается практически неизменным со второй половины июня. В Москве за последние сутки выявили 599 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: две недели назад, 28 июня за сутки выявили 217 случаев, после чего в городе начался подъем заболеваемости.
1 июля Роспотребнадзор объявил, что приостановил действие ранее введенных коронавирусных ограничений, в том числе требование носить маски в общественных местах.