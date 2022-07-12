В Каменске-Уральском на военном памятнике «Z» превратили в «AZOV». Изменившего надпись разыскивает полиция

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В городе Каменск-Уральский в Свердловской области после начала российского вторжения в Украину на памятнике погибшим в Афганистане и Чечне военным нарисовали символ «Z», который пропаганда использует для поддержки войны.

В ночь на 11 июля с помощью баллончика с краской к «Z» добавили еще три буквы и получилось «AZOV» — название украинского батальона, оборонявшего Мариуполь.

Портал KU66.RU

Сделавшего новую надпись на памятнике разыскивает полиция. Как пишет местное издание KU66.ru, он попал на камеру, установленную на расположенном неподалеку ДК «Юность». Камера, которая ведет наблюдение за самим памятником, была выведена из строя.

Юрист Сергей Колосовский, к которому обратилось другое местное издание — 66.ru — предположил, что нанесшему надпись на памятник может грозить ответственность по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Он также не исключил, что может быть заведено уголовное или административное дело по новым статьям — о «фейках» о Вооруженных силах РФ или о «дискредитации» российской армии.

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