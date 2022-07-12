РБК: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку. Его могут назначить главой «Роскосмоса»

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Вице-премьер правительства России Юрий Борисов, курирующий космос и ВПК, уйдет в отставку «ближайшее время», пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Борисова могут назначить главой «Роскосмоса». Источник в оборонной промышленности предположил, что его новым местом работы может стать «крупный промышленный актив».

65-летний Юрий Борисов работал в правительстве с мая 2018 года, сменив на посту вице-премьера Дмитрия Рогозина, нынешнего главу Роскосмоса. Борисов — кадровый военный, до назначения вице-премьером был замминистра обороны и замминистра промышленности и торговли.

Перестановки в правительстве России ожидаются в середине июля — 15-го числа Госдума соберется на внеочередное пленарное заседание. По данным источников «Медузы», покинуть свои посты могут министр связи Максут Шадаев и глава Минпромторга Денис Мантуров; кандидатура последнего уже внесена на пост вице-премьера.

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