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МВД предложило ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Источник: РИА Новости

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, сообщает РИА Новости.

Документ уже внесли в правительство РФ, однако какое наказание по нему будет предусмотрено, пока не раскрывается. Известно лишь, что законопроект разработан по поручению президента и предполагает поправки в Уголовный и административный кодексы РФ, закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и другие законодательные акты.

Сейчас в России установлена административная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете — статья 6.13 КоАП. По ней предусмотрены штрафы до 1,5 миллиона рублей, административные аресты и приостановка деятельности для юридических лиц. Ранее по ней штрафовали рэпера Моргенштерна и журналиста Юрия Дудя.

В феврале 2021 года был принят закон, вводящий до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков — статья 230 УК.