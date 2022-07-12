Lego уходит из России

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Датский производитель конструкторов Lego прекратит коммерческую деятельность в России и разорвет отношения с компанией с Inventive Retail Group, которая управляет российскими магазинами бренда. Об этом Inc. рассказал собеседник в компании и подтвердил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — сообщил Чихачев, добавив, что московское подразделение компании уже сократило 70 сотрудников.

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В России работал 81 магазин Lego. Компания приостановила поставки продукции в страну 3 марта — после российского вторжения в Украину. В начале июня стало известно, что часть сертифицированных магазинов Lego приостановила работу. Что будет с оставшимися точками, пока неизвестно, отмечает Inc.

11 июня Минпромторг РФ включил продукцию Lego в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Товары из этого перечня можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя.

Юрист Дарья Невская заявила Inc., что в теории «серые» наборы Lego можно будет продавать в тех же торговых точках, где находились официальные магазины бренда, но их название придется сменить.

После начала российского вторжения в Украину сотни иностранных компаний объявили о приостановке работы в РФ или о полном уходе из страны. В конце марта правительство РФ разрешило параллельный импорт. В конце июня в стране вступил в силу закон, позволяющий российским компаниям импортировать товары без разрешения правообладателя.

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