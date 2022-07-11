В Подмосковье случайно зарубили шашкой атамана

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Атаман московского войска «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергей Капитонов погиб 10 июля на тренировке по казачьей спортивной рубке в подмосковном поселке Северный.

Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 64-летнему местному жителю Алексею Петухову. Во время тренировки он «производил рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди», рассказали в Следственном комитете.

На допросе обвиняемый признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 килограммов пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства. Он навсегда останется в нашей памяти как добрый, отзывчивый, готовый всегда прийти на помощь», — говорится в заявлении о смерти Капитонова на сайте казачьего братства.