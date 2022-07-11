Суд приостановил работу Профсоюза журналистов по делу о «дискредитации» российской армии. Прокуратура потребовала ликвидировать организацию

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Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать межрегиональную общественную организацию Профсоюз журналистов и работников СМИ. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на определение суда от 16 июня о принятии к производству административного дела о ликвидации организации.

Как отмечает газета, причины, по которым прокуратура выступила с таким требованием, в документе не указаны. В Мосгорсуде подтвердили, что иск ведомства был принят. Предварительное заседание назначено на 13 июля.

В то же время 4 июля суд по требованию прокуратуры приостановил работу организации из-за возбуждения административного дела о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), пишут «Ведомости».

Поводом для приостановки работы Профсоюза журналистов стала публикация на сайте организации, содержащая «недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». О какой именно публикации идет речь, не уточняется.

По мнению прокуратуры, профсоюз размещает в интернете «информацию противоправного характера», что «влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству».

Адвокат Максим Крупский сказал «Ведомостям», что Профсоюзу журналистов не сообщали ни об иске, ни о возбуждении административного дела. «Данные процедуры являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и представляют собой важный элемент права организации на защиту. Мы будем выяснять, почему это произошло и по результатам примем решение о дальнейших действиях», — добавил он.

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Профсоюз журналистов был создан в России после нападения в марте 2016 года на сотрудников СМИ и правозащитников по дороге из Ингушетии в Грозный. Учредителями профсоюза стали сотрудники РБК, «Новой газеты», Slon.ru, « » и ряда других изданий. По данным Профсоюза, весной 2020 года организация насчитывала 600 активных членов. В основном — это сотрудники независимых СМИ из порядка 40 российских регионов.

В мае прокуратура Москвы провела проверку деятельности Профсоюза журналистов, потребовав финансовую отчетность, уставные документы, а также информацию о проводимых организацией мероприятиях. Профсоюз до сих пор так и не уведомили об итогах проверки.

Статья о «дискредитации» Вооруженных сил РФ появилась в Кодексе об административных нарушениях России через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. Известно о сотнях дел по этой статье.

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