В Йоханнесбурге в баре устроили беспорядочную стрельбу. Погибли 15 человек

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В ЮАР 15 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из баров в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Как пишет Associated Press, ранним утром 10 июля к бару «Orlando East» в одном из беднейших районов Соуэто подъехал микроавтобус, из которого вышла группа вооруженных мужчин. Они начали стрелять по посетителям из винтовок и пистолетов.

Комиссар полиции провинции Гаутенг Элиас Мавела сказал, что расположение гильз, найденных в баре, указывает на то, что нападавшие вели «беспорядочную стрельбу, чтобы убить как можно больше людей», сообщает южно-африканская вещательная компания SABC. Погибшим и раненым от 19 до 35 лет.

Полиция также сообщила, что в ночь на 10 июля в городе Питермарицбург (490 километров от Йоханнесбурга) в баре убили четырех человек и ранили еще восьмерых. За несколько часов до массового убийства в Соуэто произошла стрельба в баре в городе Катлехонг (28 километров от Йоханнесбурга). Там погибли два человека, двое ранены. Полиция не считает, что три происшествия связаны между собой.