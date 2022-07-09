Умер актер Тони Сирико, сыгравший Поли Галтиери в «Клане Сопрано»

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Актер Тони Сирико, сыгравший Поли Галтиери в «Клане Сопрано», умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила его семья.

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Сирико в десятках фильмов, нередко играя гангстеров. Один из самых известных фильмов с его участием — «Славные парни» Мартина Скорсезе.

До начала актерской карьеры Сирико, выросший в Бруклине, был десятки раз арестован, в том числе за нападения и грабеж. Он провел в тюрьме 20 месяцев.