Подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ объяснил свои действия местью религиозной организации, от которой пострадала его семья

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Тецуя Ямагами, подозреваемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, объяснил свои действия местью в адрес религиозной группы, от которой якобы пострадала его семья.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщают The Asahi, The Mainichi, Kyodo News и The Japan Times. Название организации в публикациях не упоминается.

Согласно этим публикациям, Ямагами заявил следователям, что у его семьи начались трудности из-за вступления в эту организацию и пожертвования ей денег. В статьях упоминаются банкротство его матери и «распад» его семьи; о последнем The Asahi также рассказал человек, называющий себя его родственником.

Ямагами утверждает, что совершил преступление, поскольку считал Синдзо Абэ причастным к этой организации, а не из-за претензий к его политической деятельности. Он также якобы хотел убить другое высокопоставленное лицо из этой организации, но отказался от этого из-за сложности.

Японские журналисты не уточняют, есть ли данные о причастности покойного политика к какой-либо религиозной организации.

The Mainichi пишет, что Ямагами во время допроса якобы сделал несколько «бессмысленных» заявлений и следствие намерено оценить его психическое состояние.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен утром 8 июля в городе Нара, где выступал на предвыборном митинге. Он умер в больнице, не приходя в сознание. Ему было 67 лет.

Подозреваемый — 41-летний местный житель Тецуя Ямагами — был задержан на месте преступления. О нем известно, что в 2000-е годы он служил в Морских силах самообороны Японии.