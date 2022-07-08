Умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Он правил страной 38 лет и встречался с шестью лидерами России и СССР, начиная с Брежнева
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В Испании умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш.
Политик скончался в больнице в Барселоне после продолжительной болезни. В последние недели он находился в палате интенсивной терапии.
Душ Сантушу было 79 лет.
Душ Сантуш занимал пост президента Анголы с 1979 по 2017 год.
Душ Сантуш в 1960-х годах учился в Азербайджанском институте нефти и химии. В годы своего президентства он пользовался поддержкой СССР и неоднократно посещал страну с визитами. Начиная с Леонида Брежнева, душ Сантуш встречался со всеми советскими (и позже — российскими) лидерами, кроме Константина Черненко (у него президент Анголы присутствовал на похоронах).
Первой женой душ Сантуша была гражданка СССР Татьяна Куканова. Их единственная дочь Изабель душ Сантуш стала первой в Африке женщиной-миллиардером.