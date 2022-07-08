Российский миллиардер Андрей Мельниченко получил гражданство ОАЭ

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Российский миллиардер, основатель и Андрей Мельниченко получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом изданию Forbes сообщил представитель предпринимателя.

По информации издания, Мельниченко стал гражданином ОАЭ в 2021 году после того, как правительство страны внесло поправки в закон о гражданстве, который позволил иностранным инвесторам и ценным специалистам получать гражданство. По словам представителя миллиардера, власти ОАЭ сами в 2021 году обратились к Мельниченко с предложением получить гражданство

Издание отмечает, что после введения санкций предприниматель с семьей живет в эмирате Рас-эль-Хайма. До этого они 15 лет жили в Швейцарии, там же расположена штаб-квартира «ЕвроХима».

Мельниченко считается одним из самых влиятельных российских предпринимателей. Евросоюз ввел против него санкции в начале марта из-за российского вторжения в Украину, позже к ограничительным мерам присоединились Великобритания и Швейцария.

Миллиардер успел передать активы компаний своей жене Александре Мельниченко за день до введения санкций, но в июне ЕС также внес ее в санкционный список. Супруги намерены через суд добиваться отмены этих решений.

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