Российские интернет-провайдеры начали вставлять на сайты без протокола HTTPS пропаганду войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Почти все российские мобильные операторы и некоторые «проводные» интернет-провайдеры подменяют трафик так, чтобы вставлять на сайты, не защищенные протоколом шифрования HTTPS, контекстную рекламу с материалами, оправдывающими войну с Украиной. Об этом заявили в правозащитном проекте «Роскомсвобода».

Несколько дней назад на это обратил внимание пользователь твиттера @MosSobyaniin. Он написал, что провайдер «Ростелеком» вставил на его сайт ссылки на статьи о войне, вышедшие в российских провластных СМИ.

Об аналогичной ситуации рассказал неназванный источник The Insider. По его словам, его друг — владелец стоматологической клиники — обратился к нему за помощью, увидев на сайте своей клиники рекламу с пропагандой войны.

The Insider

При проверке выяснилось, что реклама появляется, если заходить на сайт через мобильных операторов «Билайн» и «Мегафон». Они вставляли аналогичную рекламу и на другие сайты, работающие по протоколу HTTP. Сайты на протоколе HTTPS функционировали нормально, так как внедрить в них посторонний код со стороны оператора невозможно, рассказал источник The Insider.

«Единственным решением ситуации является переход сайта на HTTPS-протокол. Но очень многие владельцы малого бизнеса, которые имеют простые сайты, не знают, как это сделать, и обычно такой переход сопровождается дополнительными финансовыми расходами, что также не каждый себе может позволить», — пояснил собеседник издания.

«Ростелеком» и другие российские интернет-провайдеры и раньше вставляли на сайты без протокола HTTPS контекстную рекламу. Однако эти объявления носили коммерческий характер, рекламируя услуги самих операторов или других компаний. Провайдеры заявляли, что показывают баннеры только тем пользователям, которые согласились на показ рекламы.