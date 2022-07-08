Национальный антикоррупционный комитет предложил вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве

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Национальный антикоррупционный комитет ( ) предложил вернуть в Уголовный кодекс России статью «Вредительство», которая существовала в СССР. Об этом глава НАК Кирилл Кабанов сообщил в письме, направленном сенатору . Текст письма опубликован в телеграме Клишаса.

Кабанов заявил в письме, что в Уголовном кодексе нет «понятия вреда и трудноопределимого материального ущерба в отношении обороноспособности, национальной и экономической безопасности». Поэтому, считает он, люди, ответственные за «снижение обороноспособности страны, негативное влияние на внутренние промышленные и финансовые рынки, срыв государственного заказа», не могут быть привлечены к ответственности, если нет прямого материального ущерба.

Глава НАК предложил сенаторам рассмотреть возможность вернуть в Уголовный кодекс статью «Вредительство» «с учетом современных реалий и законодательства РФ».

Андрей Клишас, комментируя предложение, сказал, что оно «как минимум заслуживает серьезного обсуждения». «Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — добавил он.

В Уголовном кодексе СССР, принятом в 1930 году, не было отдельной статьи «Вредительство». Но под это определение попадали некоторые пункты главы «Контрреволюционная деятельность», по которой в годы репрессий осудили несколько миллионов человек. Дела против «вредителей», как пишет , возбуждали по статье 58.7 — «Противодействие нормальной деятельности госучреждений и предприятий… в контрреволюционных целях».

Как отдельный состав преступления вредительство появилось в Уголовном кодексе СССР в 1960 году. Его описывала статья 69 из раздела «Особо опасные государственные преступления». Статья предусматривала до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Статья «Вредительство» в Уголовном кодексе РСФСР действовала до 1996 года, когда в силу вступил уже российский УК.

В 2015 году Валерий Рашкин, на тот момент депутат Госдумы от КПРФ, предлагал МВД, ФСБ, СК и Генпрокуратуре вернуть в российский Уголовный кодекс статью «Вредительство». О реакции правоохранительных органов на это предложение не сообщалось.