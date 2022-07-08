Doxa: из-за уязвимости «Яндекса» на корпоративную почту сотрудников и студентов ВШЭ пришли антивоенные письма

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На корпоративную почту сотрудников и студентов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) пришли антивоенные письма, сообщила Doxa.

Как пишет издание со ссылкой на неназванного студента, рассылка писем связана с уязвимостью почтового сервиса «Яндекса», которым пользуются в ВШЭ. Кто отправил письма, не уточняется.

Doxa опубликовала скриншоты антивоенных сообщений, пришедших на корпоративную почту ВШЭ. Одно из них содержит фрагмент статьи «Медузы» про московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного на семь лет колонии за то, что на заседании совета депутатов он назвал войну войной.

Другое антивоенное сообщение представляет собой одно из писем имейл-рассылки «Сигнал» от создателей «Медузы».

В ВШЭ учатся более 51 тысячи студентов и аспирантов, а также работают не меньше семи тысяч человек. Сколько из них получили антивоенные письма, неизвестно.

История Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов назвал войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

История Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов назвал войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»