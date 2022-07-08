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NHK: бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения

Источник: The Japan Times

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в результате покушения, совершенного 8 июля. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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