NHK: бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в результате покушения, совершенного 8 июля. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

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