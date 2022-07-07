В России ввели новые климатические нормы. Из-за этого «температурных аномалий» станет гораздо меньше
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В России введены новые климатические нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Новые нормы рассчитаны исходя из средних температур в период с 1991 по 2020 годы. Ранее использовались значения для периода с 1961 по 1990 годы.
«В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — заявил Вильфанд.
Так как новые нормы подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, теперь метеорологи будут намного реже употреблять понятие «аномально теплая погода». Более высокие значения температуры теперь будут считаться «нормальными», так как не будут значительно отличаться от базовых.