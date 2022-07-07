Netflix анонсировал спин-офф «Очень странных дел»

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Компания Netflix официально объявила о работе над спин-оффом сериала «Очень странные дела».

В компании не рассказали никаких подробностей ни о героях, ни о времени выхода нового сериала, лишь отметив, что его сюжет будет основан на идее Мэтта и Росса Дафферов — создателей оригинальных «Очень странных дел».

Сами Братья Дафферы в подкасте Happy Sad Confused 5 июля заявляли, что сами не будут шоураннерами нового проекта и что им будет заниматься новая команда авторов. Они также подчеркивали, что он будет «на тысячу процентов непохожим» на оригинал и не будет посвящен кому-либо из появлявшихся в «Очень странных делах» героев.

«Очень странные дела» выходят с 2016 года. В феврале 2022 года сериал был продлен на пятый сезон, который станет заключительным.

Четвертый сезон «Очень странных дел», вторая часть которого вышла 1 июля, набрал более миллиарда просмотров на Netflix, став вторым шоу после «Игры в кальмара», преодолевшим эту отметку.