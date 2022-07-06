Программиста из Екатеринбурга приговорили к ограничению свободы по делу о продаже читов для игр World of Tanks и World of Warships

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Верх-Исетсткий районный суд Екатеринбурга приговорил программиста Андрея Кирсанова к двум с половиной годам ограничения свободы по делу о продаже читов и ботов к играм World of Tanks и World of Warships. Как отмечает «Коммерсант», это первый в России приговор по обвинению в совершении киберпреступления в игровой индустрии.

Кирсанова признали виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ). Ранее программист признал вину.

По версии следствия, в 2014 году программист написал чит к игре World of Tanks, с помощью которого геймеры получали возможность автоматически прицеливаться в наиболее слабое место брони противника. Он опубликовал программу в открытом доступе, а затем стал продавать ее через специальный сайт. Позже он создал аналогичный чит для игры World of Warships.

Как сообщает 66.ru, доступ к читу стоил от 25 рублей за 150 боев до 2125 рублей за 15 тысяч боев, продажи шли по всему миру.

Следствие оценило ущерб от действий обвиняемого в 670 миллионов рублей. Компания Wargaming — разработчик игр — не стала предъявлять претензии к программисту.

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Кирсанов, пишет «Коммерсант», заявил, что его не должны были привлекать к уголовной ответственности за создание вредоносной программы, поскольку он написал читы в 2013-2014 годах и срок давности за это преступление истек.

При этом программист отказался обжаловать приговор. «Приговором доволен, обжаловать не буду», — цитирует Кирсанова 66.ru