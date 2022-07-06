«Коммерсант»: трех генералов МВД заподозрили в том, что они рекомендовали бизнесу жертвовать деньги на помощь полиции

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Центральный аппарат Следственного комитета (СК) России возбудил в отношении трех генералов МВД уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Коммерсант».

По данным издания, 5 июля сотрудники СК и ФСБ провели обыски у помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова (в 2012-2019 годах руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу), начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова и бывшего начальника тыла управления МВД по региону генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Также обыски прошли у нескольких сотрудников МВД званием ниже.

Сергей Умнов задержан и находится в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.

Уголовное дело возбудили в 2020 году. По версии следствия, генералы МВД «настойчиво рекомендовали» петербургским бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». Потом эти деньги «фактически бесконтрольно» тратились на различные полицейские мероприятия и приносили «определенные преференции» жертвователям, пишет «Коммерсант»;

Про обыск у Семенова накануне сообщили источники «Интерфакса» и 47news. После обыска его и Умнова доставили на допрос в СК, пишет «Коммерсант». Абакумова, по данным издания, привезут в Москву для следственных действий из Крыма, где он жил в последнее время.