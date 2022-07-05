Японская газета написала, что Си Цзиньпин отказался посетить Россию по приглашению Путина. Кремль это отрицает

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Кремле назвали не соответствующей действительности информацию японской газеты «Емиури Симбун» о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию по приглашению президента Владимира Путина.

«Нет, это не так. Это полностью не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, у Путина есть действующее приглашение посетить Китай, а у Си — посетить Россию, но сейчас в Китае «продолжаются определенные ковидные ограничения, и это абсолютно нормально». «По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены», — заявил представитель Кремля.

«Еимури Симбун» 5 июля написала со ссылкой на дипломатические источники, что 15 июня Путин во время беседы с Си Цзиньпином пригласил того в Россию, однако председатель КНР заявил, что в ближайшее время «сделать это будет сложно», сославшись на коронавирус. Газета отмечала, что поездка Си в РФ может привести к «дальнейшему углублению конфликта Китая с США и Европой»

Си Цзиньпин не покидал Китай с тех пор, как началась пандемия коронавируса. С Путиным они в последний раз встречались на открытии Олимпиады в Пекине в начале февраля 2022 года.

Читайте также

Китай во время войны занимает то сторону России, то Украины. Так что же он думает на самом деле? Пекин поможет Москве обойти санкции? Весь российский газ теперь получат китайцы?

Читайте также

Китай во время войны занимает то сторону России, то Украины. Так что же он думает на самом деле? Пекин поможет Москве обойти санкции? Весь российский газ теперь получат китайцы?