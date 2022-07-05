Японская газета написала, что Си Цзиньпин отказался посетить Россию по приглашению Путина. Кремль это отрицает
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В Кремле назвали не соответствующей действительности информацию японской газеты «Емиури Симбун» о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию по приглашению президента Владимира Путина.
«Нет, это не так. Это полностью не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Пескова, у Путина есть действующее приглашение посетить Китай, а у Си — посетить Россию, но сейчас в Китае «продолжаются определенные ковидные ограничения, и это абсолютно нормально». «По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены», — заявил представитель Кремля.
«Еимури Симбун» 5 июля написала со ссылкой на дипломатические источники, что 15 июня Путин во время беседы с Си Цзиньпином пригласил того в Россию, однако председатель КНР заявил, что в ближайшее время «сделать это будет сложно», сославшись на коронавирус. Газета отмечала, что поездка Си в РФ может привести к «дальнейшему углублению конфликта Китая с США и Европой»
Си Цзиньпин не покидал Китай с тех пор, как началась пандемия коронавируса. С Путиным они в последний раз встречались на открытии Олимпиады в Пекине в начале февраля 2022 года.