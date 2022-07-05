В Казахстане «по техническим причинам» закрылись все рестораны McDonaldʼs

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В Казахстане временно прекратили работу все рестораны сети быстрого питания McDonaldʼs. Соответствующее объявление появилось в сторис инстаграма компании.

Как заявили в McDonaldʼs, приостановка работы произошла «по техническим причинам». В компании не уточнили, когда рестораны снова откроются, пообещав держать посетителей в курсе развития событий.

McDonaldʼs работает в Казахстане с 2016 года. По состоянию на весну 2022 года в стране было 23 ресторана в шести городах.

Forbes в марте писал, что после приостановки работы McDonaldʼs в России у сети в Казахстане могут возникнуть сложности, так как более половины продукции казахстанские рестораны получали от поставщиков из РФ.

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, который является франчайзи McDonaldʼs в Казахстане, в марте был арестован по делу о крупном хищении.

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