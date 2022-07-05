К главе ГИБДД Петербурга и Ленинградской области пришли с обыском

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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой и на работу к начальнику управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексею Семенову. Об этом сообщают «Интерфакс» и 47news со ссылкой на источники.

По данным 47news, обыски проводят сотрудники управления «М» (занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах) ФСБ и Следственного комитета РФ.

Следственные мероприятия, по версии издания, связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было возбуждено в июле 2022 года. Дело касается пожертвований от бизнесменов в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые, как предполагается, не были добровольными.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, не стал говорить, в рамках какого дела проводится обыск.

«Фонтанка» напоминает, что Алексей Семенов в 2021 году подавал рапорт об отставке, но он не был удовлетворен. Издание также пишет о конфликте между Семеновым и его непосредственным начальником — главой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романом Плугиным.