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«Зато никакого Z-ректора». Директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев объявил об увольнении

Источник: Игорь Исаев

Филолог Игорь Исаев объявил, что покинул пост директора Института лингвистики Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Уволился из директоров. Буду скучать по любимым студентам и лучшим в мире коллегам. Зато никакого Z-ректора», — написал Исаев в фейсбуке.

Игорь Исаев — специалист по русской диалектологии и фонетике — занял пост директора Института лингвистики РГГУ в 2016 году. До этого он восемь лет был доцентом Института лингвистики, а с 2004 по 2017 год работал в Институте русского языка РАН. Исаев — автор многочисленных научных публикаций, он также активно сотрудничал со СМИ, регулярно обращавшимися к нему за комментариями. С апреля по июнь 2022 года Игорь Исаев был соведущим подкаста «Розенталь и Гильденстерн» в сезоне о диалектах русского языка.

Ректор РГГУ Александр Безбородов, в частности, подписал обращение глав вузов, опубликованное через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. В нем, в числе прочего, говорилось: «Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение». Это обращение подписали ректоры МГУ, СПбГУ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИФИ и многих других российских вузов.

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