В Таганроге после падения беспилотника сгорел частный дом

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В Таганроге после падения беспилотника в частном доме произошел пожар. Информацию об этом подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Baza опубликовала видео пожара и сообщила, что здание «выгорело полностью». По имеющимся данным, пострадавших нет.

На фотографиях обломков аппарата, опубликованных местным изданием 161.ru, видна нанесенная на него красная звезда.

Таганрог находится примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Территорию с другой стороны границы контролируют Россия и самопровозглашенная ДНР.